Ascolti tv vincono le Olimpiadi | oltre 37 milioni di spettatori per le gare di nuoto

(Di giovedì 1 agosto 2024) (Adnkronos) – Ancora grandi risultati per lenel prime time televisivo di ieri sera. Ledi, infatti, hanno vinto la sfida degli: la finale dei 1500 stile libero femminile e la semifinale dei 200 dorso maschile, in onda su Rai 2, sono state viste da una media di 3.718.000 telecon uno share pari al 23,8%. Secondo gradino del podio, in termini di teleper Rai1 con il film ‘Dirty Dancing’, visto da 1.816.000 tele(share del 12,5%). Terzo posto per Canale5 con il film ‘Uno di noi’ che è stato seguito da 1.708.000 telepari a uno share del 12,96%. Fuori dal podio su Italia1 ‘Chicago Fire’ è stato seguito da 851.000 tele(share del 6,54%) mentre su Retequattro il programma ‘Zona Bianca’ ha interessato 797.000 teleraggiungendo uno share del 7,21%.