Amadeus l’incessante battaglia contro la malattia | la moglie è al suo fianco per le cure

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024)dimostra di avere un’attenzione particolare nei confronti della, anche in questo al suoc’è laGiovanna. Si sta per aprire una nuova fase nella carriera di, che ha scelto di lasciare la Rai dopo tanti anni e di approdare su Canale Nove, dove è atteso da tantissimi progetti interessanti. Tra i format che lo vedranno alla guida c’è una nuova edizione de “La Corrida”, che torna in onda a distanza di tempo, e “Identity”, format simile a “I soliti ignoti”. Avere condotto con successo diverse edizione del Festival di Sanremo lo ha fatto entrare ancora di più nel cuore del pubblico, pronto in gran parte a seguirlo nella sua nuova avventura, anche se lui fa il possibile per restare quello di un tempo. Il successo non ha minimamente cambiato– Foto ANSA – Cityrumors.