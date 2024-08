All’asilo nido si cambia di gestione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Esternalizzazione dell’asiloA piccoli passi, c’è il gestore: si aggiudica la procedura la Cooperativa Sociale Gialla, colosso del settore e già alla guida di un centinaio di nidi in tutta Italia, di cui 26 in Lombardia. L’altra sera un primo incontro online con le famiglie dei piccoli utenti melzesi (15 allo stato, cui andranno aggiunti i nuovi inseriti), che, a giugno, hanno aspramente battagliato contro la scelta di esternalizzare il servizio e poche settimane fa si erano rivolti anche al Prefetto. La procedura aperta indetta dal Comune per individuare il gestore per lo storico asilocomunale di via Boves era partita in giugno e si è conclusa i primi di luglio, l’aggiudicazione risale a pochi giorni fa. La scelta dell’esternalizzazione era stata ufficializzata a fine maggio, in seno a una variazione di bilancio.