A che ora è oggi la finale dell’all-around femminile? Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024

(Di giovedì 1 agosto 2024) A che ora èladialledi? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nulla. Dopo l’argento conquistato dalle Fate pochi giorni fa, l’Italia sogna ancora e non si pone limiti nel concorso generale individuale. A rappresentare i colori azzurri saranno Manila Esposito e Alice D’Amato, che hanno chiuso le qualificazioni rispettivamente con il sesto e settimo punteggio assoluto e vanno a caccia di una medaglia. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO A che ora èlaLaè in programma, giovedì 1° agosto, presso l’Arena di Bercy alle ore 18:15. Sportface.