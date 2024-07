Via da casa a 15 anni c’è un indagato per sottrazione di minore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A 15, era rimasta lontana da, senza far sapere nulla di sé, per 5 giorni. I genitori della ragazzina, allontanatasi dalla suaal Pilastro lo scorso 14 giugno, assistiti dall’avvocato Barbara Iannuccelli, avevano subito sporto denuncia per scomparsa al commissariato Bolognina Pontevecchio, a cui si era poi aggiunta, il 17 giugno, un’ulteriore denuncia perdi. La ragazzina era stata ritrovata il 19 giugno a Bari dai carabinieri. Adesso, per quel fatto, c’è un, nell’inchiesta condotta dalla pm Mariangela Farneti.