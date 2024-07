Unità antidroga contro lo spaccio Le richieste del sindaco alle autorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Più sicurezza a Fano: bastadi stupefacenti in centro storico, servonoe nessuna indulgenza". IlLuca Serfilippi ha affrontato la questione nel Comitato dell’ordine e della sicurezza convocato lunedì mattina su sua richiesta: c’erano il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saverio Greco, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante del nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza e il comandante della polizia locale di Fano. Il primo cittadino ha segnalato, oltre al problema delloin luoghi pubblici come piazza Amiani, il Duomo, il Pincio, piazza Andrea Costa e la Rocca Malatestiana, per i quali ha chiesto "lli più stringenti", anche alcune aree critiche a Sant’Orso, Vallato, San Lazzaro e Poderino, "che necessitano di particolare attenzione".