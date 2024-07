Un posto al sole trama 31 luglio 2024 | Claudia resta a Napoli?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Costa si ritroverà ad un bivio nel corso della puntata di Unaldi mercoledì 31. La donna, infatti, alla luce di quello che è successo con Guido, dovrà decidere se partire per Roma, come aveva precedentemente deciso di fare, oppure rimanere a, in particolare, proprio mentre era in procinto di preparare le valige per la partenza, ha ricevuto la visita di Del Bue, il quale ha dapprima provato a farle cambiare idea, ma poi, di fronte all'ostinazione dell'amica, l'ha invitata a Caffè Vulcano per un'ultima cena insieme. Nel corso della serata, i due hanno alzato il gomito e, poco dopo, quando Guido ha riaccompagnatoa casa di Silvia, le ha dichiarato il suo amore e le ha chiesto ancora una volta di non partire.