Ucciso il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh | possibili ripercussioni

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ha confermato l’uccisione del suoin un attacco notturno a Teheran. L’organizzazione ha immediatamente puntato il dito contro Israele, descrivendo l’azione come un “attacco sionista” e un “atto codardo che non resterà senza risposta”. “dichiara al grande popolo palestinese, al popolo delle nazioni arabe e islamiche e a tutti i popoli liberi del mondo, il fratello leaderè un martire,” si legge nella dichiarazione ufficiale. L’attacco, secondo l’agenzia di stampa saudita Al-Hadath, è stato condotto utilizzando un missile guidato. Si teme un’escalation che potrebbe portare a ulteriori conflitti e ritorsioni, aumentando l’instabilità nella regione. Le prossime mosse delle parti coinvolte saranno decisive per il futuro del conflitto e la stabilità dell’area.