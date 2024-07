Torta alle pesche sciroppate senza farina | magica davvero

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Questa, sul serio! Ha una consistenza scioglievole, nascosta sotto ad una crosticina croccantina e dorata e non contiene neppure un grammo di. Quando la realizzeremo, noteremo che l’impasto risulta piuttosto liquido e non ce ne capaciteremo. Ed è assolutamente normale, non preoccupiamocene affatto. Una volta nel forno, si rapprenderà e si trasformerà in un vero capolavoro. È semplicissima da preparare. Basta impugnare un frullatore ad immersione per ridurre a crema le, una frusta a mano per lavorare le uova e una spatola per uniformare il tutto. Poche e semplici mosse e il nostro dolce sarà pronto per essere infornato. Non contiene glutine ed è perfetto anche per i celiaci. Sommergiamolo di zucchero a velo e tagliamolo a quadrotti, serviamolo ben freddo.