The Belko Experiment come finisce | spiegazione finale e sequel

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ultimo aggiornamento 31 Luglio 2024 12:56 pm by Redazione The– Chi sopravviverà è un film diretto da Greg McLean del 2016. Scritto e prodotto da James Gunn, è un thriller sociologico ambientato in una multinazionale di Bogotà, dove alcuni impiegati americani sono rinchiusi per prendere parte a un esperimento sociale. Tutti loro si ritrovano costretti a svolgere tutto ciò che gli viene chiesto da una voce sconosciuta, che ordina di uccidere. The: riassunto della trama Leggi anche: Gioco d’amoredel film Leggi anche: The Decameron su NetflixLa trama di Theprende inizio con Mike Milch, il quale è un impiegato dellaCorporation, azienda statunitense che si trova a Bogotà, in Colombia.