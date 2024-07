Temptation Island 2024 Lino Giuliano minaccia Martina De Ioannon | pubblico cose che non dovrei condividere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L'ex partecipante al docu-reality, che, secondo le indiscrezioni dovrebbe prendere parte alla prossima edizione del programma di Alfonso Signorini, ha inveito controsu TikTok Continua la preparazione degli ex diin vista del loro possibile arrivo al Grande Fratello: cercando di non farsi dimenticare dalalimentano polemiche, molto spesso pretestuose. Nelle ultime ore è statoattraverso un video su TikTok, ad attaccareDe, ex di Raul Denotros che avrebbe parlato male di lui. Il partenopeo ha addiritturato di pubblicare qualcosa che non andrebbe condiviso sul web. Minacce e tensioni dopoha criticatoDeper aver parlato male di lui e per averlo giudicato senza conoscerlo.le ha ricordato che lei