Spors 777 Partners | Gudmundsson? Non chiudiamo le porte

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Johannes, sporting director di 777Group (società che detiene il Genoa), ha parlato di. L’islandese è un obiettivo di mercato dell’Inter. IL PUNTO – Ospite negli studi di Sky Sport Calciomercato, Johannes. Lo Sporting Director del 777Group, gruppo che detiene il Genoa, si è espresso così su alcuni gioielli rossoblu: «Siamo nel mezzo del calciomercato. Onestamente per la crescita del Genoa e per la sostenibilità è importante per noi tenere i giocatori per farli crescere. Abbiamo ceduto Dragusin al Tottenham a gennaio e adesso Josep Martinez all’Inter.e Frendrup sono diversi ma molto importanti, non dobbiamo aprire la porta per forza. Se l’apriamo poi ne parliamo.