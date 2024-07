Schianto in moto | morta a 28 anni Jessica Lanzi volontaria dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio 2024,, una giovane di 28, ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la SP98, sulla Fondovalle tra Viano e Carpineti, nell’Appennino Reggiano. Residente a Luzzara,era molto conosciuta per il suo impegno comedella Protezione Civile e deidel. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:40 mentreviaggiava in sella alla suada Carpineti in direzione Viano. Secondo una prima ricostruzione, durante un sorpasso, la suaha urtato lo specchietto di un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Nel tentativo di rientrare in carreggiata,ha perso il controllo del mezzo, finendo sotto un altro autocarro che procedeva nella direzione corretta. L’impatto è stato fatale e la giovane èsul colpo.