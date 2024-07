Rete 4 l' impresa di Richard Gere | il thriller che resiste ai giochi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (4) In un panorama pre-agostano monopolizzato dalle Olimpiadi, che anche domenica hanno fatto man bassa d'ascolti in tutte le fasce orarie, are sono alcune repliche e qualche film mandati in onda dai network, anche in una logica di compensazione del budget, ma che sono indicativi dei trend Auditel di chi deinon ne vuol sapere. Il baluardo dellanza allo tsunami a cinque cerchi lo ha garantito l'eternocon Schegge di paura,del 1996 che nell'idea dei programmatori televisivi aveva lo scopo di intercettare quel pubblico prevalentemente femminile meno coinvolto dal grande evento sportivo.