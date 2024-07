Rally 14 eventi nella stagione 2025 Confermato il Rally Italia Sardegna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gli organizzatori del FIA WorldChampionship hannoil calendario della prossimaagonistica. Saranno ben 14 gli appuntamenti previsti con l’aggiunta rispetto al 2024 di Spagna, Paraguay ed Arabia Saudita che come ampiamente pronosticato sarà anche sede dell’ultimo atto a discapito del Giappone. Due nuove tappe su terra ed una sull’asfalto iberico delle Canarie si aggiungono quindi ai vari round tradizionali del Mondialeche nuovamente sarà presente innel mese di giugno per il consueto evento in. La Lettonia ricede il posto all’Estonia, mentre è da segnalare un significativo cambio di date per ilGrecia che da settembre si sposta a giugno dopo il Portogallo e l’. Resta all’orizzonte, invece, l’ipotetico approdo negli USA, competizione che potrebbe entrare nel 2026.