Raid israeliano a Teheran ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La notizia si diffonde al primo mattino, ora di Israele, ed è di quelle che cambiano tutto:politico di, è stato, secondo l’organizzazione con un assassinio mirato frutto di unaereo. Cambia tutto non solo perchéera il volto politico dell’organizzazione estremista al governo nella Striscia di Gaza, ma per il luogo e l’occasione: è morto a, dove si trovava per l’inaugurazione del neo presidente Mazud Pezeshkian, in una sfida diretta all’Iran. L’annuncio è arrivato da, che parla di un “sionista”.