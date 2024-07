Napoli-Brest Conte | Inizio complicato poi i ragazzi si sono sciolti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Castel di Sangro, 31 luglio 2024 – Calcio (quasi) d'agosto, non ti conosco: eppure, a parte l'esordio in campionato in casa dell'Hellas Verona, mai come quest'anno ilcomincerà a fare sul serio proprio nel mese notoriamente dedicato alle vacanze, con i 32esimi di finale di Coppa Italia in programma il 10 agosto contro il Modena. Quasi a voler scaldare subito i motori, gli azzurri continuano a vincere e convincere nelle amichevoli disputate nei ritiri prima di Dimaro e poi di Castel di Sangro, dove stasera a cadere è stato il, steso da una gemma di Raspadori: il totale recita 4 vittorie su altrettanti test e, soprattutto, 4 clean sheet. Le dichiarazioni di Manna I segnaliottimi in vista delle partite cheranno, sulle quali punta già il mirino Manna. "Questetutte tappe importanti nel processo di crescita che abbiamo intrapreso.