Master of the House la spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 31 luglio 2024)of the, ladelNon dovrebbe sorprendere che ildiof thesia prevedibile, cupo e formulaico. Allo stesso modo non vi sorprenderà sapere che l’unica parte di simbolismo ricorrente è ovvia come sospettavate. Ma l’episodio 7 della serie tailandese di Netflix riesce a trovare, a suo modo, una sorta di conclusione felice, almeno per le persone che più o meno se la meritano. Ma visti i temi, è difficile immaginare che possa durare a lungo. Come mistero di omicidio, si può sostenere che la serie sia inutilmente contorta, ma non c’è un significato più profondo da svelare. Tuttavia, cerchiamo di capire cosa è successo e perché, in modo che tutti siano sulla stessa lunghezza d’onda. Chi ha ucciso Roongroj? Naturalmente, i fratelli sono i principali sospettati.