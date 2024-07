Manna stravede per Brescianini | è il jolly che serve a Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Giovannivuole Marcodel Frosinone per il Napoli. Il centrocampista potrebbe diventare unper. Napoli, 1 agosto 2024 – Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha messo gli occhi su Marcodel Frosinone. Il Corriere dello Sport rivela l’interesse degli azzurri per questo versatile centrocampista, capace di ricoprire più ruoli.vuole: ilche fa gola aSecondo il Corriere dello Sport,rappresenta una soluzione polivalente per il centrocampo azzurro: “è invece una sorta di: può giocare nei due di centrocampo, da trequartista e in casi estremi finanche da quinto, sulla fascia. Ha 24 anni e il Frosinone lo valuta dodici milioni di euro”. Questa versatilità potrebbe rivelarsi preziosa per Antonio, che cerca di rinforzare un reparto attualmente sguarnito.