Manca sangue Gruppo 0 l’appello del Cardarelli | Chi può venga a donare

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAppello dell’ospedaledi Napoli adel0, la cui carenza mette a rischio gli interventi chirurgici non urgenti. “Al– si legge in una nota – si effettuano ogni anno in media oltre 18.000 interventi chirurgici. Alcuni rispondono al bisogno di emergenza, altri sono programmati per risolvere problematiche di cura dei pazienti. Per poter garantire l’attività chirurgica e i servizi in favore dei cittadini che richiedono trasfusioni, c’è bisogno di. Ogni mese il fabbisogno delè di 1.500 litri di, si tratta del frutto di donazioni volontarie di migliaia di pazienti. I mesi più critici per le donazioni sono quelli estivi, quando i traumi della strada aumentano e il numero dei donatori si riduce”.