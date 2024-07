Maduro riconfermato in corso scontri civili | il Venezuela non merita altri cinque anni così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilsta vivendo in queste ore una nuova situazione di conflitto civile dovuta ai risultati elettorali di domenica scorsa, dove secondo il Cne (Consejo Nacional Electoral, organismo statale) il presidente in carica Nicolasha vinto col 51% contro lo sfidante dell’opposizione Edmundo González, fermatosi al 44%. Per ora, glipost voto avrebbero portato a una decina di morti. Ex ambasciatore, Gonzalez era stato scelto dalla nemesi di, Maria Corina Machado, per la gente MariCori, interdetta dalla Corte a presentarsi come candidata. Entrambi sostengono che l’opposizione avrebbe prevalso con il 70% dei consensi, portando a supporto di tale asserzione foto e video diffusi su Instagram che mostrerebbero i collettivi armati del regime chavista irrompere dentro i seggi elettorali di varie città, sequestrando le urne prima dello spoglio delle schede.