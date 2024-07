LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | gruppo compatto quando si avvicina la corsa

Leggi tutta la notizia su oasport

11.55 Rischia la caduta Gianluca Pozzatti, toccato da un avversario, l'azzurro riesce a tenere il controllo della bici. 11.52 Inizia l'ultimo giro della frazione in bici, poi sarà11.49 Ottima sino a qui la prova di Alessio Crociani che era uscito primo dall'acqua cercando poi una collaborazione non arrivata all'inizio della frazione in bici. Anche Gianluca Pozzatti resta neldi testa, composto da 32 atleti. 11.46 Superati i 30 km, ne mancano dieci per arrivare allache non accenna a sfaldarsi. 11.43 54:42 il passaggio dell'austriaco Kaindl ai 28.5 km del ciclismo,di testa che si allunga ad una trentina di atleti, gara a dir poco tattica fino a qui, a decidere le medaglie sarà con molte probabilità la. 11.40 Comincia a risalire il norvegese Blummenfelt. 11.