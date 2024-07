LIVE – Stati Uniti-Sud Sudan 2-0 | basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilindi-Sud, sfida valida come seconda giornata del Gruppo C dialledi. Di scena il secondo appuntamento della fase a gironi, tra due squadre che hanno vinto all’esordio. La nazionale a stelle e strisce, infatti, ha strapazzato la Serbia con gli oltre 20 punti di LeBron James e Kevin Durant, con il secondo che ha sfoderato un super 5/5 dalla distanza, mentre la nazionale africana ha superato il Porto Rico ribaltando nel secondo tempo la situazione di svantaggio maturata nella prima metà di partita. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di mercoledì 31 luglio, con Sportface che vi fornirà ildi-Sudaggiornato in tempo reale.