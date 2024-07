LIVE Musetti-Fritz 6-4 7-5 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | trionfa alla grande l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite. Ai quarti di finalese la vedrà con il vincente dell'ottavo tra il tedesco Zverev, campione olimpico in carica, e l'australiano Popyrin. 4 ace per, un doppio fallo, 15 vincenti, dodici non forzati. Persono addirittura venti i non forzati. In difficoltà nella prima parte di gara,è riuscito a ribaltare la situazione, imbrigliando lo statunitense con il suo back e le sue palle corte.indifficoltà. VINCE LORENZO! UNA PARTITA PERFETTA DELCHE VOLA AI QUARTI DI FINALE! 40-30 Servizio vincente di! MATCH POINT! 30-30 Questa volta domina con il dritto. 30-15 Lunghissimo il rovescio dia due punti dal match. 15-15 Brutto doppio fallo di