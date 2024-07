LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Shinnosuke Oka vince l’all-around sigillo giapponese Abbadini 11

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa appassionante gara. Appuntamento a domani (giovedì 1° agosto, ore 18.15) per la finale del concorso generale individuale: ci saranno Manila Esposito e Alice D’Amato, tutto apparecchiato per lo show di Simone Biles. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su OA Sport. 20.16 Yuminchiude a un soffio dalla top-10: l’azzurro è undicesimo con 83.198. Mario Macchiati 19mo con 81.497. 20.15 Alle spalle di Oka si sono piazzati due cinesi: Boheng Zhang (argento, 86.599) e Ruoteng Xiao (bronzo, 86.364). Splendido quarto l’ucraino Illia Kovtun (86.165) davanti al britannico Joe Fraser (85.532). Sesto ilDaiki Hashimoto (84.598): il Campione del Mondo e Campione Olimpico di Tokyo 2020 resta giù dal podio. 20.