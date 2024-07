LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marta Bertoncelli per la sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladelle semifinali e finali del C1 femminile alledi2024. Dopo i titoli assegnati in C1 maschile e K1 femminile e dopo le batterie di ieri, oggi si decideranno le medaglie anche nel C1 femminile e ci sarà un’azzurra protagonista. Si partirà alle 15:30 con le semifinali, saranno 18 le atlete al via, ma solo in 12 riusciranno a strappare il pass per l’atto conclusivo in programma alle 17:30.ieri è stata brava ed è riuscita a qualificarsi con l’ultimo crono disponibile, obiettivamente la finale sembra fuori portata, ma in una gara del genere gli errori sono sempre dietro l’angolo e può succedere letteralmente di tutto.