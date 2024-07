La Rai cambia programmazione per un’evacuazione di emergenza cos’è successo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cambio didi, oggi, in Rai, visto che la rete televisiva si è trovata costretta a interrompere la diretta pomeridiana di Rai Uno e a mandare in onda una puntata speciale di Techetechete. Ma cos’ha spinto la dirigenza della rete tv a prendere una decisione così drastica? L’interruzione è stata dovuta a un evento imprevedibile e pericoloso. La sede della Rai di Via Teulada a Roma, infatti, è stata evacuata, nel pomeriggio del 31 luglio 2024, a causa di un incendio. L’evacuazione della sede della Rai Gli studi della Rai, in cui vengono registrate diverse trasmissioni televisive, tra cui Estate in diretta, sono stati evacuati nel pomeriggio del 31 luglio 2024, a causa di un incendio, divampato alle ore 13 a Monte Mario, nelle vicinanze della sede della rete televisiva e del Tribunale.