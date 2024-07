La destra scatenata contro la pugile Khelif in Parlamento Sasso Lega | Un’indecenza Perissa FdI | La nostra atleta in pericolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Indecenza” e “deriva ideologica”. Con queste espressioni il deputato della, Rossano, ha preso la parola alla Camera per chiedere un intervento al ministro dello Sport, Andrea Abodi, in merito all’intra laAngela Carini e l’algerina Imane. A seguire è intervenuto Marcodi Fratelli d’Italia: “Domani a Parigi, un’italiana, Angela Carini, competerà nel pugilatoun’altra, l’algerina transgender Imane, che fu esclusa dai Mondiali per non aver superato i test ma che ora gareggerà alle Olimpiadi per un regolamento diverso.