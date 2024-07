Jonathan Majors rompe il silenzio sul casting di Robert Downey Jr per il Dottor Destino

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto dailsuldiJr. per il, Uno dei più grandi annunci degli ultimi anni per il Marvel Cinematic Universe (MCU) è stata la rivelazione cheJr. avrebbe assunto il ruolo di. Questo nuovo sviluppo comporta anche un film da protagonista in Avengers: Doomsday, destinato a sostituire Avengers: Kang Dynasty dopo cheè stato licenziato dalla Marvel. L’ex attore di KangilsuldiJr. per il, che aveva interpretato Kang il Conquistatore, è stato allontanato dal suo ruolo l’anno scorso a seguito di accuse di aggressione e molestie per le quali è stato dichiarato colpevole.