Incendio a Roma sede Rai evacuata e diretta sospesa Nunzia De Girolamo | Qui scappano tutti

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Un odore acre, una nube di cenere, fumo e il rombo ininterrotto degli elicotteri antnel cielo: in via Teulada a, proprio di fronte allaRai, si concentrano e si coordinano i soccorsi per l'di Monte Mario. Polizia, vigili del fuoco e ambulanze, mentre il fumo sale dalle pendici del colle., fiamme a Monte Mario: evacuate case, Osservatorio Astronomico eRai di via Teulada. Strade chiuse, i residenti: “Paura per le esplosioni” Lungo i marciapiedi le persone evacuate dalle palazzine limitrofe, spesso poco vestite. C'è chi è sceso di corsa ancora a torso nudo. Fa molto caldo, spezzato a volte dalle gocce che arrivano dagli elicotteri dei pompieri, portate dal vento. Vanno e vengono dal Tevere, spiegano i vigili, e poi rovesciano il carico d'acqua sulle fiamme. Vengono distribuite mascherine.