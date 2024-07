Greta Rossetti rivela quale concorrente di Temptation Island l’ha colpita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)risponde alle domande dei fan e su: “Mi è piaciuto il percorso di Raul”. Ecco le rispostesi sta concentrando sui nuovi progetti che da settembre la vedranno protagonista. Lainfatti ha già anticipato l’uscita del suo primo brand di make-up ma non sarà l’unico progetto professionale che la terrà impegnata nei prossimi mesi. L’ex gieffina questa estate si sta godendo l’amore con Sergio D’Ottavi tra una meta e l’altra. L’amore tra i due è sbocciato durante l’ultima edizione del Grande Fratello, e nonostante qualche piccolo screzio,e Sergio sono tornati super affiatati. Leggi anche Pierpaolo Pretelli compie gli anni, il party con i fan e la dolce dedica di Giulia Le risposte alle domande dei fannelle ultime ore si è divertita a rispondere alle domande dei fan in viaggio, in attesa di raggiungere una nuova meta.