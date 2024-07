Galline in fuga diventa realtà | salvate 942 ovaiole destinate al macello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 luglio 2024 – Come nel film “in” di Park e Lord, anche il loro destino sembrava tragicamente segnato. Ma in questa storia l’epilogo felice è dovuto, a differenza del capolavoro DreamWorks, allo slancio ideale degli esseri umani che hanno salvato, grazie a una campagna “virale”, 942da morte certa, regalando loro una vita libera e dignitosa. Quella che per due anni e mezzo non hanno avuto. “Io lele ho sempre amate, da 20 anni ne ho anche qualcuna in casa, e da un po’ di tempo avevo l’idea di ritirarne qualche decina da un allevamento intensivo della provincia di Como. Quando le ho viste chiuse in gabbia, però, mi si è stretto il cuore e ho deciso che avrei fatto di tutto per salvare quelle 942 che a breve sarebbero state mandate al, perché dopo due anni e mezzo finisce, per gli allevatori, la loro carriera di produttrici di uova.