Fuga dei concorrenti qui salta tutto Brutte cose sul programma di Canale 5 pubblico deluso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo mesi, in realtà anche anni, di infinite indiscrezioni, finalmente La Talpa sembrava essere diventata una realtà per i telespettatori e per Mediaset. Era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a parlarne lungo le ultime conferenze stampa. Eppure, adesso, sembra sia a rischio. Diversisi dicono “fuori”. Inizialmente si era parlato di Ilary Blasi alla conduzione del format che aveva lasciato orfano ilormai da tantissimi anni, pur essendo stato al tempo molto apprezzato, e per questo è sempre rimasto nella memoria di molti. Poi invece è spuntata Diletta Leotta. La Talpa sarà cancellata. Cosa è successo. La situazione è preoccupante, però, ancora non è detta l’ultima parola. A quanto sembra il reality rischia per l’appunto di essere cancellato, alla meglio andrà in onda in ritardo.