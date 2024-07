Duello fra bande in piazza L’offesa punita col sangue Tre ragazzini in manette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un corpo a corpo tra duedi giovani sudamericani era finito con un 35enne ecuadoriano, pregiudicato, accoltellato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Per i fatti della notte del primo maggio inMarconi, a Vimercate, i carabinieri hanno fermato tre minorenni, due peruviani e un marocchino, tutti residenti in città: due sono stati accompagnati in comunità, il terzo, in cella, al Beccaria di Milano. L’ordinanza con le misure cautelari a loro carico è stata firmata dal gip. Sono accusati di rissa aggravata e tentato omicidio. L’indagine ha ricostruito i fatti. La lite era scoppiata all’interno di una pizzeria, dopo che il ferito aveva offeso un amico dei giovani che poi hanno regolato il conto col. Dalle parole si era passati ai fatti ed era spuntata la lama. Secondo quanto emerso, i gruppi avevano alzato il gomito.