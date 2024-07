Dove vedere da mattina a sera l' evento sportivo dell' anno le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo i primi quattro giorni di gara alledi Parigi 2024, l'Italia sale a 11 medaglie guadagnandosi un prezioso ottavo posto in classifica. Sono due, si sa, gli obiettivi degli azzurri: migliorare le 40 medaglie ottenute alledi Tokyo (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) e restare nella top 10 del medagliere anche a Parigi. Quindi restiamo tutti attaccati alla tv, facendo zapping tra i tanti canali che raccontano i Giochi, perche cosa riuscira fare i nostri ragazzi da qui all'11 agosto.ledi Parigi 2024 oggi in streaming o in tv Sarebbe bello essere fisicamente a Parigi, ma anche dal divano di casa è possibile vivere le emozioni dei Giochi in prima fila, con una full immersion giornaliera fino a domenica 11 agosto, da. Ecco come fare.