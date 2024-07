Deadpool & Wolverine | la spiegazione di un finale malinconico e ricco di speranza

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Mercenario Chiacchierone è tornato, ma, stavolta, non è solo. Con lui, in, c’è una versione del mutante artigliato diversa rispetto alla figura eroica cui il pubblico è abituato. Del Logan che era stato sepolto da James Mangold nell’omonimo film del 2017 non rimane che lo scheletro. A Wade Wilson, che ha il compito di salvare la propria linea temporale, non resta che andare a spasso nel Multiverso alla ricerca di una versione diche sia in grado di aiutarlo. Caso (o, meglio, una sceneggiatura costruita ad hoc) vuole che venga recuperata una variante del supereroe artigliato che condivide la medesima frustrazione: non essendo riuscito a salvare il suo universo e le persone che amava, si trascina in un immortale alcolismo.