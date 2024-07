Come finisce Dirty Dancing – balli proibiti | una coreografia semplicemente iconica!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Uno dei film romantici più iconici della storia del cinema è, reso cult anche dalla sua memorabile conclusione: alla fine del film, Johnny, dopo essere stato licenziato per la sua relazione con Baby, torna al resort e i due eseguono un emozionantesulle note di “(I’ve Had) The Time of My Life”. Questa esibizione segna la trasformazione di Baby e il suo passaggio all’età adulta. Il futuro della coppia è lasciato all’interpretazione degli spettatori, mantenendo l’ambiguità tipica delle storie di formazione. La trama del film segue Frances “Baby” Houseman (Jennifer Grey), un’adolescente che trascorre le vacanze estive in un resort nelle Catskills con la famiglia. Durante l’estate, Baby incontra l’istruttore di danza Johnny Castle (Patrick Swayze) e, nonostante le differenze sociali, i due si innamorano.