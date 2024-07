Canottaggio i primi titoli vanno a Paesi Bassi e Regno Unito Italia d’argento col 4 di coppia in finale il doppio pl

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Assegnati inelalle Olimpiadi di Parigi 2024: le finali del quattro disenior premiano inel settore maschile ed ilnel comparto femminile. L’festeggia l’argento dell’imbarcazione dei Cavalieri delle Acque e registra la qualificazione all’ultimo atto delpesi leggeri maschile, mentre il due senza senior maschile gareggerà per il settimo posto. Nel quattro disenior maschile ivincono in 5’42?00, rifilando agli azzurri 2?40, mentre la Polonia sale sul terzo gradino del podio con un distacco di 2?59, a 0?19 dall’. Quarta piazza per ila 4?51, molto più attardate la Germania, quinta a 8?62, e la Svizzera, sesta a 16?04.