Bimba sta per morire annegata salvata dal cardiologo eroe | Tutti dovrebbero sapere fare la rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 31 Luglio 2024 –di due anniin extremis dopo aver rischiato di annegare. Il fatto è accaduto domenica scorsa sulla spiaggia di Porto San Giorgio dove la piccola era andata in arresto cardiocircolatorio a seguito dell'ingerimento di acqua, mentre stava facendo il bagno in mare. Il suo angelo custode ha nome e cognome. Si tratta delromano Alessandro Cavalieri che, giunto sul litorale fermano per trascorrere alcune giornate di vacanza, si è trovato in prima persona ad assistere all'episodio. Appreso subito di quanto si stava consumando il medico è prontamente intervenuto rianimando lae strappandola alla morte. A spiegare l'importanza delle pratiche diè stato lo stesso dirigente del San Camillo Forlanini di Roma.