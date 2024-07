Bijol | Di tutto per l’Udinese ma sul futuro non so cosa succederà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è uno dei nomi accostati all’Inter per quanto riguarda la difesa. Lui stesso in un’intervista a TV12 ha parlato della sua esperienza ale delle possibili mosse di mercato.INCERTO – Jaka: «Nel calcio non si sa maipuò succedere, però sono pronto per una nuova stagione al. Fino a quando sarò qui farò diper questa maglia e aiutare il mister e il nostro nuovo capitano. Al momento non ci penso, vediamosuccede».a lavoro conIN ALLENAMENTO –intanto è tornato ad allenarsi con: «Nel primo allenamento ho visto un gruppo carico con un nuovo atteggiamento. Sono felice di essere qui, nessuno vuole ripetere la scorsa stagione. Dobbiamo giocare a calcio per essere felici. Speriamo di giocare un gran calcio e fare ottimi risultati».