Biglietti Atm più cari per i turisti Pd cauto e centrosinistra diviso Il centrodestra apre e attacca Sala

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tariffe Atm più care per i? L’idea non dispiace ma divide la politica milanese. La maggioranza diin Comune procede in ordine sparso, in attesa che il sindaco Giuseppeprenda posizione sull’ipotesi avanzata lunedì in commissione Trasporti dall’ad e direttore generale di Atm Arrigo Giana ("la differenziazione delle tariffe per ipotrebbe essere una delle soluzioni" per far recuperare risorse ad Atm "ma la decisione sulle tariffe spetta al Comune"). Appunto. Ripartiamo dal. La posizione della capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni sull’ipotesi di aumentare il prezzo die abbonamenti Atm per iè cauta: "Suggestioni di questo tipo vanno approfondite: potrebbero essere utili o no. Il biglietto copre una piccola parte del costo del trasporto, il resto è aco della città.