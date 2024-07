Bellini lettere di fuoco | Con chi mi accusa mi rivedrò all’inferno E lo sfogo va in Procura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nove pagine fitte, unofiume in linea con quelli a più riprese ribaditi nelle spontanee dichiarazioni rese durante il processo d’appello "ai mandanti" per la strage del 2 agosto 1980, in cui Paolomeno di un mese fa si è visto riconfermare l’ergastolo come ’quinto uomo’ della bomba in stazione. E ora, dal carcere di Spoleto in cui è detenuto, scrive per puntare il dito contro lagenerale che ha condotto le indagini, la Corte d’assise d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado e il giudice che appunto per primo lo condannò all’ergastolo. Al culmine di tutto, arrivando persino ad annunciare l’intento di togliersi la vita. Rivolgendosi infine al presidente dell’associazione per i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, con parole ritenute "velatamente minacciose".