Baseball | semifinale per Parmaclima e UnipolSai Bologna in Serie A

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arrivano i primi responsi di peso dallaA 2024 di, massimo Campionato italiano arrivato ai quarti di finale. Oggi, mercoledì 31 luglio, si sono disputate le gare-3 che hanno sancito il passaggio del turno di due squadre. Stiamo parlando delle quotate. La prima ha archiviato la pratica Nettuno imponendosi per 11-1 e chiudendo laper 3-0. I secondi hanno trovato una vittoria di misura su Reggio Emilia, appena 2-1, garantendosi comunque l’accesso in. Successo poi per San Marino che, battendo la BBC Grosseto 2-1, si è portata avanti 2-1 nella; discorso speculare per Macerata, team che ha passeggiato sulla BSC Grosseto segnando 11 punti contro i 2 degli avversari. Domani, giovedì 1 agosto, si sfideranno in gara-4 BBC Grosseto-San Marino e BSC Grosseto-Macerata.