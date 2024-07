ATP Washington 2024 | Luca Nardi si ritira nel suo match di primo turno contro Krueger

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si èto neldidel torneo ATP 500 diche lo opponeva al qualificato americano Mitchell. Il pesarese ha fermato la propria giornata competitiva quando si trovava sotto per 7-6(3) 4-1., numero 192 del ranking ATP, ma buon interprete del veloce USA e non facile da affrontare in determinati casi, era anche riuscito ad andare avanti di un break nelset sul 3-1 prima di essere recuperato nel decimo gioco, conbreak a 15. Ha visto inoltreannullargli ben otto set point prima di convertire il nono. Il secondo parziale si trasforma più che altro in un calvario per l’italiano, frenato da problemi al gomito che lo portano, pian piano, a prendere la decisione di non proseguire fino alla conclusione unfondamentalmente già compromesso, visto che aveva perso due volte la battuta.