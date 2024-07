Antonucci oggi il primo allenamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mirkoieri era a Cesena e nel pomeriggio ha sostenuto le visite mediche.si unirà al gruppo per ilin bianconero. Mercato in entrata che per considerarsi chiuso ora necessità di almeno tre operazioni: un centravanti, un esterno sinistro di centrocampo e un altro trequartista che possa fungere da seconda punta. Adesso però priorità alle uscite: hanno le valigie pronte sia Roberto Ogunseye che Simone Corazza, entrambi entrati nel mirino dell’Ascoli in cerca di bomber soprattutto dopo aver perso Francesco Forte, squalificato per nove mesi per scommesse. Sul Jocker anche altre squadre di C come il Trapani, mentre per Ogunseye c’è sempre alto l’interesse anche dell’Arezzo. Una volta sfoltito il reparto offensivo Fabio Artico cercherà di stringere per l’attaccante.