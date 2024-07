Amichevoli 2024 | Napoli-Brest tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

Il Napoli ha battuto il Brest nell'amichevole giocata al 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro, quarto test match per gli uomini di Antonio Conte. Buone indicazioni per i partenopei, tra i quali spiccano Kvaratskhelia, Politano, Mazzocchi e Spinazzola, oltre a Raspadori, autore del gol partita per l'1-0 finale. Partita frizzante fin dai primi minuti, con un'iniziativa del Brest alla quale risponde Politano con un tiro ribattuto. Dopo il tiro di Camara, centrale e parato senza problemi da Meret, arriva lo spunto di Politano, che cerca il gol sul secondo palo ma manda di poco sopra l'incrocio. Pochi minuti dopo, doppia chance per Spinazzola, che prima colpisce la traversa su spizzata di Di Lorenzo da calcio d'angolo, e poi prova di prima da dentro l'area trovando la parata di Bizot.