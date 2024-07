A che ora gareggia Ceccon oggi nei 200 dorso | orari precisi batteria e semifinale programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024), mercoledì 31 luglio, Thomasfarà il suo ritorno sui blocchetti di partenza della Paris La Defense Arena, la Casa del nuoto a queste Olimpiadi 2024 di Parigi. Dopo aver vinto l’oro nei 100si riproporrà nella distanza doppia e ci sono tanti punti interrogativi circa la sua prestazione. Nei 200, infatti, i riferimenti sono molto pochi. L’annuncio della sua presenza a questa gara è stato solo nel Trofeo Settecolli, grazie a un crono nuotato in Coppa del Mondo. Da quel momento, infatti, le apparizioni di Thomas in ambito internazionale nella prova odierna non ci sono state. L’obiettivo del veneto è il raggiungimento della Finale, ma cosa ancor più importante sarà capire se e come l’azzurro sarà riuscito a resettare dopo il risultato nell’altra gara.