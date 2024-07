Venezuela | 3 morti e 44 feriti nelle proteste di piazza contro Maduro l’opposizione rivendica la vittoria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Fratelli d’Italia ha chiesto in aula alla Camera un’informativa urgente del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla situazione indopo la contestata rielezione di Nicolas. Alla richiesta si sono uniti anche Azione e Pd. È, per ora, di 3e 44il bilancio delle manifestazioni scoppiate in tutto il Paese per protestarel’annuncio ufficiale della rielezione del presidente uscente Nicolasper un terzo mandato, mentredenuncia irregolarità ea sua volta la. A riferire il nuovo bilancio è l’organizzazione Encuesta Nacional de Hospitales (Enh), una retena di medici.