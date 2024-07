Una cerimonia per Alika | Stop all’indifferenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Il Comitato 29 luglio ricordaOgorchukwu, l’ambulante nigeriano di 39 anni, ucciso barbaramente in pieno centro, il 29 luglio di due anni fa, diventato uno dei simboli, suo malgrado, della società sempre più violenta e indifferente. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato 29 luglio, un gruppo di cittadini e di associazioni, che si è costituito spontaneamente nei giorni seguenti la barbara uccisione di. Ieri sera, intorno alle 21, una cinquantina di persone si sono date appuntamento lungo il corso, nello stesso punto in cui due anni fa l’ambulante è stato ucciso. Erano presenti diversi cittadini e c’erano anche la moglie di, Charity Oriaki, e l’avvocato di famiglia, Francesco Mantella. A prendere la parola è stato l’ex consigliere comunale e docente universitario Roberto Mancini "Non è vero – ha detto Mancini – che non c’è il problema del razzismo.