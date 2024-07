Ultime Notizie Roma del 30-07-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Forse presto per parlare di rischio guerra civile ma veramente Venezuela paese con una ricca storia di stabilità in crisi economica da decenni era stato così vicino allo scontro aperto tra le due anime che in queste ore di fatto esprimono due presidenti a ca’ dei frati che l’autorità rettorali controllati dal governo certificano la rielezione un terzo mandato per il presidente uscente Nicolas Maduro con il 51 è 2% non in programmazione ufficiale nonostante la mancata divulgazione dei conteggi scontri nelle città ci sarebbe almeno un morto proteste di piazza scontri con la polizia dopo di te ne Rivendica la vittoria del suo candidato Enomondo Gonzalo e urrutias nel secondo giorno di visita ufficiale nella Repubblica Popolare Cinese la presidente del Giorgia Meloni incontrato a Pechino il ...